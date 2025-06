Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha parlato dei possibili sostituti di Christian Chivu, vicinissimo alla panchina dell’Inter. In lizza anche l’ex Roma Daniele De Rossi: “Gilardino e De Rossi? Sono in lista, come tanti altri. Abbiamo ricevuto tante proposte, ci fa piacere. La nostra proprietà condivide il nostro operato e non abbiamo fretta di fare scelte veloci. Ci concentreremo sull’allenatore ma lo faremo con calma, non succederà in fretta”.