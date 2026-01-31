Zaniolo è sempre più vicino al rientro dopo l’intervento di pulizia meniscale al ginocchio e potrebbe tornare tra i convocati già in occasione della sfida contro la Roma al Bluenergy Stadium.

A fare chiarezza sui tempi di recupero è stato il suo agente Claudio Vigorelli, intervenuto ai microfoni di TMW:

“Contro il Lecce giocherà sicuramente, per la Roma vediamo: c’è la possibilità che rientri già prima, ma di certo sarà a disposizione per il Lecce”.

Parole che confermano come il recupero stia procedendo senza intoppi, alimentando l’attesa per rivedere Zaniolo in campo, magari proprio contro il suo passato. Vigorelli ha poi ribadito quanto l’esperienza all’Udinese stia aiutando il classe ’99 a ritrovare continuità e fiducia:

“La scelta di Udine è stata perfetta. Nicolò aveva bisogno di un ambiente che lo rimettesse al centro del progetto. Qui ha trovato un allenatore e un contesto ideali per tornare quello che tutti conoscono”. È considerato un leader e lo ha dimostrato con le prestazioni”.

Non manca una riflessione sul percorso complicato vissuto dal giocatore:

“Ha attraversato momenti difficili, tra infortuni e scelte non sempre fortunate. Ma ora le cose stanno girando nel verso giusto e siamo fiduciosi di continuare così”. “Se club importanti si sono mossi? Credo che l’Udinese, avendo il diritto di riscatto, proverà a esercitarlo. Poi si valuterà insieme”.

Intanto a Trigoria si guarda con attenzione: il ritorno di Zaniolo, anche solo da avversario, resta una storia che inevitabilmente incrocia ancora i colori giallorossi.