Santiago Gimenez era il protagonista dello scambio con Artem Dovbyk, ma Milan e giallorossi non hanno trovato l’accordo. A spiegare quanto accaduto nelle ultime ore di mercato ci ha pensato il padre dell’attaccante rossonero a Claro Sports, emittente radiofonica. Le sue parole:

Come hai vissuto questa situazione? Cosa hai provato domenica sera?

“La realtà è che non ho dormito tutta la notte. Essendo in costante comunicazione con il club e ascoltando le parole del direttore sportivo, cominciavano a sorgere dei dubbi. Il calciomercato stava chiudendo, quindi dovevo essere al corrente di ciò che stava succedendo. Non abbiamo nemmeno avuto il tempo di sapere se fosse vero che il club non avrebbe preso Santiago in considerazione. Questo è l’anno del Mondiale e se non avesse avuto la possibilità di lottare per un posto in squadra sarebbe stato complicato e complesso. Siamo contenti che Santi sia rimasto al Milan. A un certo punto hanno dubitato delle sue caratteristiche perché sia l’allenatore sia il direttore sportivo sono appena arrivati. All’inizio abbiamo sentito dire molte cose, poi abbiamo ascoltato le dichiarazioni del direttore sportivo del Milan e abbiamo iniziato a capire cosa stava realmente succedendo. Non sapevamo dove sarebbe andato. Santi ha giocato da titolare contro il Lecce e la realtà è che tutto era molto confuso. La sua agente ha iniziato a contattare il club, dato che c’era la possibilità di fare quello scambio, ma in nessun momento Santi è stato consultato sulla situazione. Lui è un giocatore del Milan, ha un contratto e lunedì mattina tutte le parti si sono riunite: il presidente, il direttore sportivo e i consulenti come Ibrahimovic hanno deciso che Santi sarebbe rimasto. Stavano spingendo per quello scambio, ma in nessun momento è stato confermato. Cedere Gimenez in prestito dopo averlo pagato 40 milioni pochi mesi fa? Mi sembra una cosa incomprensibile. Non so cosa sia successo davvero, ma se ne è parlato. Alla fine tutto dipende da lui. Santiago ama il Milan e vuole restarci e se non fa parte del club non è la fine del mondo. Qui è molto felice e ha faticato ad arrivare in questa squadra. Il Milan ti mette alla prova ogni fine settimana. Da settembre ad oggi se ne sono andati 10 giocatori, ma ho molta fiducia che farà un grande campionato”.