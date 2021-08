L’Italia non sembra essere nell’orizzonte di Filip Kostic. Il ds dell’Eintracht Francoforte, Markus Krösche, ha negato in conferenza stampa di aver ricevuto offerte per il calciatore serbo, accostato nelle ultime settimane di mercato sia alla Roma che alla Lazio. Queste le sue parole, in conferenza stampa:

“Non abbiamo ricevuto alcuna offerta. Non ho niente da dire al riguardo. I media in Italia a volte sono molto vivaci in certe cose“.