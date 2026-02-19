CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – “Alla Roma ho giocato più da centravanti che nella mia posizione”. Le parole di Leon Bailey stonano un po’ con quella che è stata la sua avventura in giallorosso. Più che giocare da nove, non ha giocato proprio. Due infortuni pesanti e un rendimento non certo positivo.

E pensare che la partita migliore l’ha giocata proprio da centravanti, contro il Torino in Coppa Italia. Poi l’addio alla Roma per tornare all’Aston Villa. “Sono felicissimo di essere tornato – ha detto Bailey ai canali ufficiali del club -. Mi è mancato tutto dell’Aston Villa. Lo spogliatoio, i ragazzi, l’allenatore. Emery è fantastico”.