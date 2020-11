Pari e rimpianti

Il Tempo (E.Zotti) – Un pareggio che rischia di diventare uno dei grandi rimpianti di stagione. Il match del Tre Fontane tra AS Roma e Fiorentina femminile termina 2-2 dopo una gara ricca di emozioni (una traversa per parte), in cui le giallorosse avevano ribaltato lo svantaggio iniziale prima di essere nuovamente raggiunte dalla Viola. La squadra di Bavagnoli avrebbe avuto l’opportunità di accorciare il distacco con la vetta della classifica in attesa del big match di oggi tra Juventus (prima con 18 punti insieme al Milan che ha già giocato) e Sassuolo – attualmente secondo – ma come è già capitato in passato la Roma paga cari gli errori commessi in fase difensiva. Se il tridente Serturini-Lazaro-Bonfantini (sostituita da Thomas al 69′) ha dato spettacolo trasformando in gol e occasioni i numerosi spunti di Giugliano, sulle reti subite gli errori sono stati evidenti. Dopo 10′ la Roma si fa sorprendere con uno schema su calcio di punizione: Sabatino anticipa Bartoli e segna l’1-0. Pari quasi immediato con l’ex viola Lazaro che finalizza una grande azione iniziata da Giugliano: la numero 10 recupera palla e serve Serturini che crossa per la spagnola che di testa non sbaglia. Nella ripresa è Serturini a firmare il vantaggio con una prodezza da fuori area, ma nel finale la Roma paga un’incertezza di Baldi che si fa sorprendere da Bonetti su calcio di punizione. Bavagnoli esce dal campo con un punto che serve a poco – la squadra è a quota 12 dopo 7 gare.