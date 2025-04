Leandro Paredes ha vissuto una stagione di alti e bassi, con voci di mercato che, a tratti, hanno messo in discussione il suo futuro a Roma. Futuro che, come riporta Il Messaggero, potrebbe essere lontano da Trigoria. Da che doveva lasciare la Capitale dopo aver giocato con il contagocce nella gestione Juric, si è trovato nuovamente centrale in quella di Ranieri, con il rinnovo automatico scattato a marzo e fino al 2026.

Nel mezzo, le voci di un suo ritorno al Boca, con cui il club giallorosso ha un gentlemen agreement che permette agli argentini di prenderlo per una cifra dai 3 milioni a salire. E ora, la nuova panchina. Nelle ultime cinque uscite, solo nel derby è partito dal primo minuto, salvo poi uscire all’intervallo. E anche con la Fiorentina, si riaprirà il ballottaggio con Cristante, il quale appare favorito per affiancare Koné.

Il futuro resta un mistero e dipenderà anche dal nuovo allenatore. Il Boca lo vuole ma a parametro zero e, nel mentre, ha esonerato Gago, amico del numero 16 che premeva sul suo arrivo alla Bombonera. Attenzione però anche alla richiesta del Santos di Neymar, così come alle sirene arabe già rifiutate la scorsa estate.