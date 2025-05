Leandro Paredes, giocatore argentino distintosi nella vittoria contro il Milan con una grande prestazione e uno splendido gol su punizione, è stato protagonista del format dei canali social della Serie A “L’ingegno ‘eterno’ di Roma. Solidità e sostenibilità in movimento – Champions of Made in Italy“, dove ha raccontato cosa significa giocare in Serie A.

L’argentino spiega quanto conti giocare nel massimo campionato italiano e di come voglia continuare a giocarci, nonostante delle voci che lo vedrebbero fuori dal Italia: “Per me la Serie A è il campionato che ho seguito di più quando ero piccolo. In quel momento, ero molto giovane, c’erano squadre fortissime. Era il campionato che mi piaceva di più. Era un sogno per me poter giocare in questa lega. Oggi, poterlo fare, fare tantissime partite in questa lega per me è un privilegio, è un onore e spero di poterne giocare molte di più.”

Il giocatore poi incalza, parlando di Roma e di come sia grato di essere tornato nel club: “Per me, tornare a Roma è stato qualcosa di incredibile, perché dal primo giorno mi hanno trattato nel miglior modo possibile. Il giorno in cui sono dovuta andare via, non solo io, ma anche la mia famiglia ha sofferto moltissimo.”

Poi conclude, esponendo la sua idea su cosa serva ad un giocatore per rendere al meglio: “La cosa più importante per un calciatore è conoscere l’ambiente in cui si trova, le persone con cui si circonda, le persone che ti stanno vicino, quelle che ti fanno capire cosa è giusto e cosa è sbagliato.”