Il futuro di Leandro Paredes sembra ormai segnato, e potrebbe riportarlo lì dove tutto è cominciato. Il centrocampista argentino della Roma è sempre più vicino al ritorno al Boca Juniors, club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Un indizio importante arriva direttamente da Miami, dove il giocatore ha incontrato il presidente degli Xeneizes, Juan Roman Riquelme, a margine dell’imminente Mondiale per Club.

Come riportato da TyC Sports, i due si sono visti per discutere concretamente del trasferimento. Riquelme non ha nascosto l’entusiasmo: “Parliamo spesso. Sono davvero entusiasta di lui. Le porte del Boca sono sempre aperte e spero che potremo riaverlo dopo il Mondiale per Club. Ci renderebbe molto felici.”

Paredes, che negli ultimi mesi a Roma ha mostrato sprazzi della sua classe (l’ultimo gol, contro il Torino, potrebbe essere stato il suo addio), è tentato dalla possibilità di tornare a casa e vestire di nuovo la maglia del Boca. Il trasferimento sembra ormai più che una suggestione estiva.