Paredes saluta la Roma: “Vi porteremo sempre nel cuore”

Leandro Paredes ha detto addio alla Roma con un commovente messaggio sui social, accompagnato da un video che ripercorre i momenti più significativi della sua avventura in giallorosso.

«Non so da dove iniziare – scrive il centrocampista argentino – Roma sarà sempre la mia seconda casa. Mi avete accolto quando ero un ragazzo, mi avete fatto sentire parte di una famiglia. Mi dispiace non aver vinto nulla con voi, ma so di aver dato tutto me stesso».

Due dei suoi figli sono nati a Roma, e tutti e tre, sottolinea con orgoglio, sono romanisti. Poi, la spiegazione della sua scelta: «È il momento di tornare a casa, alla squadra del mio cuore. So che il grande romano romanista capirà».

Con questo messaggio si chiude la seconda avventura di Paredes nella Capitale, lasciando il segno nei cuori dei tifosi. «Grazie di tutto Roma e LA ROMA, vi porteremo sempre nel cuore. Vi amo».