Autore di uno splendido calcio di punizione, Leandro Paredes ha commentato così il post partita di Roma–Milan ai microfoni di DAZN.

Paredes su DAZN

Tornare con con un gol così importante cosa vuol dire?

“Per me è un emozione grandissima. Entrare con i miei figli in uno stadio così con tutto quello che significa questa partita per noi: lottare fino alla fine per entrare in Champions”.

Poteva farcela ad andare in Champions League?

“Ci proveremo abbiamo un’opportunità importante domenica prossima e ci proveremo”.