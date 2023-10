Leandro Paredes è intervenuto in conferenza stampa da Trigoria, insieme allo Special One. Queste le parole del centrocampista argentino:

Mou ha detto che ti ama palla al piede. Cosa sta cambiando da quella sconfitta col Genoa?

“Ringrazio il mister per le parole. Ho detto dopo il Frosinone abbiamo tanto margine, una squadra forte che può fare molto molto meglio. Alzare il ritmo è una di quelle cose che dobbiamo migliorare”.

Sei tornato a Roma dopo 6 anni. Che ambiente hai ritrovato? Ti senti pronto a prendersi in mano la squadra?

“Si ho trovato una Roma molto cambiata. Mi sento molto molto felice di essere qui, non solo per essere la società. Ma anche per vivere qua, la famiglia è contenta. Io amo la Roma e farò di tutto per dare il mio massimo , ogni partita e vincere qualcosa con questa maglia”.

Ci sono giocatori dei robot che non hanno sentimenti. Ci sono invece qualcosa di passionale altri dove rendono bene. Pensavo a te. Per te è una spinta in più ?

“Contano tantissimo. Penso che quando sono stato qua sono stato bene, al PSG per 3 anni bene. Alla Juve è stato difficile per tutti. Appena sono tornato qua il mister mi ha dato tanta fiducia. Per me è importante la sua e quella dei giocatori. Per questo darò tutto per la squadra e per il mister. Per me è un onore averlo”.

A che percentuale di condizione ti senti?

“Mi sento molto meglio di quando sono arrivati. Penso di poter fare 90 minuti come la scorsa partita. Ho detto al mister volevo giocare anche domani magari non tutti i 90 minuti. Io mi sento pronto”.