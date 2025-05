La stagione con la Roma è finita, ma per Leandro Paredes il tempo di staccare non è ancora arrivato. Il centrocampista giallorosso è pronto a vestire di nuovo la maglia dell’Argentina, convocato da Lionel Scaloni per due sfide fondamentali verso il Mondiale del 2026.

In programma ci sono due match pesantissimi. Il primo nello storico Estadio Nacional il 6 giugno, contro il Cile eil secondo l’11 giugno, in un Monumental infuocato, contro la Colombia.