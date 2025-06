Corriere dello Sport (R. Maida) – Leandro Paredes vuole lasciare la Roma e non fatica a confessarlo: “La volontà di tornare c’è ma non conta solo la mia volontà, dipende da altre situazioni. Vediamo”. L’arrivo di Gasperini, che lo ha messo nella lista dei sacrificabili, potrebbe realizzare il desiderio del centrocampista.

Per ciò che riguarda il centrocampo, Gasp predilige giocatori fisici e dinamici, non playmaker. In attacco è diverso, in quanto c’è spazio per il talento: Dybala, in tal senso, stuzzica il nuovo allenatore della Roma.