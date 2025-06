Corriere dello Sport (L. Scalia) – Il Boca Juniors sta lavorando per presentare un’offerta alla Roma, con l’obiettivo di portare Paredes al Mondiale per club. La situazione è chiara: Paredes prima o poi andrà al Boca. Resta da capire quando. Se resterà in giallorosso, dovrà convincere Gasperini, allenatore che non ha mai puntato sul playmaker.

A marzo Paredes ha rinnovato con la Roma fino al 2026. Lì è emersa una clausola valida solo per il Boca. Se il club di Buenos Aires verserà circa 3.5 milioni nelle casse giallorosse, Paredes potrà tornare a indossare la maglia della squadra nella quale è cresciuto.