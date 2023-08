La Repubblica (M. Juric) – Dopo oltre un mese di immobilismo sul mercato, la Roma è pronta a chiudere nelle prossime ore due trattative in entrata e regalare in extremis a Josè Mourinho quelle pedine fondamentali per presentare una Roma “nuova” già domenica prossima contro la Salernitana. Intanto Paredes e Renato Sanches, in attesa di far quadrare i conti per Zapata. Dei tre, Leandro Paredes è quello più vicino a Trigoria. L’accordo con il calciatore c’è da giorni per un biennale a circa 4,5 milioni di euro. La Roma per il suo cartellino pagherà circa 5 milioni di euro, bonus compresi.

Una condizione favorevole anche per Renato Sanches, pronto a sposare il progetto giallorosso dopo settimane di attesa. Prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo oltre il 50% di presenze da titolare. Una condizione già usata negli anni da Tiago Pinto. Più difficile il discorso per Duvan Zapata. La Roma ha puntato dritto il colombiano, ritenuto il profilo ideale per sostituire il lungo degente Abraham. L’ostacolo resta la formula. Il calciatore vorrebbe avere la certezza di rimanere a Roma e la condizione che la Roma sta trattando con l’Atalanta è diversa. Prestito a 2 milioni di euro con diritto di riscatto.