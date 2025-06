Corriere dello Sport (L. Scalia) – Paredes ama la maglia della Roma ma prima o poi andrà al Boca, la squadra del suo cuore. Bisogna capire quando. Dall’Argentina, il centrocampista ha parlato della clausola valida per il Boca: “Esiste e non credo valga per altre squadre. L’ho detto ma preferisco non parlarne”.

Come funziona la clausola? Se il club di Buenos Aires verserà nelle casse della Roma circa 3.5 milioni, Paredes potrà tornare a indossare la maglia della squadra in cui è cresciuto. Per il centrocampista questa è una fase di attesa, in quanto è uno di quei giocatori che Gasperini deve osservare bene.