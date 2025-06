Manca sempre meno al ritorno di Leandro Paredes, con l’ufficialità del suo passaggio al Boca che dovrebbe arrivare domani, quando si attiverà la clausola di 3.5 milioni di euro. Nel frattempo, il centrocampista ha festeggiato a Buenos Aires i suoi 31 anni: una festa in cui la scena è stata presa dalla torta a tema…Boca, appunto. Nella foto, pubblicata sui social dalla moglie, campeggia il logo della squadra argentina, protagonista del dolce.

Tutto pronto quindi per il suo approdo alla Bombonera, dove vestirà la maglia numero 5. Per lui si sta preparando una presentazione stile Tevez, quando si presentò nel 2015 a 50mila spettatori. Per Leandro si tratta comunque di un ritorno, in quanto fu lanciato nel calcio professionistico proprio dagli xeneizes, prima dell’avventura nei club europei.