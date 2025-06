Paredes apre al Boca ma frena: “C’è una clausola, ma non voglio creare illusioni”

Il futuro di Leandro Paredes resta un tema caldo tra Roma e Argentina, dove il suo nome continua a far sognare i tifosi del Boca Juniors. Il centrocampista giallorosso, protagonista di una buona stagione con la maglia della Roma, è tornato a parlare della possibilità di vestire nuovamente la camiseta azul y oro, lasciando aperto uno spiraglio ma senza sbilanciarsi troppo.

Intervistato dall’emittente argentina Telefé, Paredes ha confermato l’esistenza di una clausola che gli permetterebbe di tornare al Boca: “È vero, ho una clausola che mi consente di tornare. Ma non voglio illudere nessuno: se deve succedere, succederà”. Parole che tengono accesa la speranza dei tifosi argentini, ma che al tempo stesso sottolineano la volontà del giocatore di rimanere concentrato sul presente, senza alimentare false aspettative.

Il Boca resta nel cuore di Paredes, ma al momento il suo futuro continua a parlare romanista. Ecco le sue parole:



Nel tuo contratto con la Roma hai una clausola che ti permetterebbe di tornare esclusivamente al Boca

“Si, non credo valga per altre squadre. Però si è vero, l’ho detto, ma, preferisco non parlarne. Quando uno parla genera aspettative e le persone si illudono, quindi preferisco che le cose accadano come è sempre successo nella mia carriera e se deve accadere, accadrà”.

Hai qualcosa da dire alla gente che sta ascoltando?

”Quello che dico sempre, io ho solo parole di rispetto e affetto nei confronti del Boca”.