Il Messaggero (S. Carina) – La Roma cambierà volto: con l’arrivo di Gasperini, fuori Paredes, Angeliño e Saelemaekers. Il Boca è pronto a pagare la clausola da 3,5 milioni per il regista, che riceverà 2,5 milioni l’anno grazie a uno sponsor. In mediana si cerca una mezzala dinamica e tra i nomi torna quello di Matt O’Riley, seguito già un anno fa sia dalla Roma sia da Gasperini.

Al Brighton ha giocato poco (11 presenze da titolare, 2 gol e 2 assist) e il club inglese è pronto ad ascoltare offerte. A destra piace Giay del Palmeiras, mentre a sinistra si segue Gosens. Interesse anche per Ratiu del Vallecano, ma la clausola da 25 milioni è ritenuta alta. In Primavera, addio imminente a Falsini: Galloppa favorito per sostituirlo.