La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – All’inizio i riflettori erano tutti su Lorenzo Pellegrini, schierato per la prima volta da Gasperini nel ruolo di mediano. Una scelta precisa del tecnico, che vuole ridisegnare il futuro del numero 7 in quella posizione, dove ieri è apparso a suo agio. Ma il protagonista inatteso dell’8-0 al Roma City è stato un ragazzo di appena 16 anni: Lorenzo Paratici.

Arrivato in prestito dalla Sampdoria nell’ultimo giorno di mercato e figlio d’arte (il padre Fabio è stato dirigente di Samp, Juventus e Tottenham), il classe 2008 ha firmato una tripletta in poco più di un’ora, colpendo anche un palo che gli ha negato il quarto gol. Mandato in campo da Gasp per l’assenza di tutte le punte centrali, Paratici ha risposto con sfrontatezza e qualità. Cresciuto con il mito di Cristiano Ronaldo, adesso sogna di condividere il campo con Paulo Dybala, suo idolo fin da bambino.