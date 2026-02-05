Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo della Fiorentina, oggi ha parlato in conferenza stampa.

L’ex dirigente di Juventus e Tottenham, tra i vari argomenti ha parlato anche della situazione di un giocatore che era stato accostato alla Roma in ambito mercato nella recente sessione invernale. Paratici ha spiegato come Niccolò Fortini, esterno di centrocampo classe 2006, di proprietà dei Viola sia un profilo importante per il club e nonostante il contratto in scadenza non vorrebbe privarsi del giovane.

Le parole del ds della Fiorentina: “È un giocatore importante e ne avremo cura”.

A gennaio la Roma ci ha provato con insistenza, ma il club viola ha alzato un muro non abbassando la richiesta da 15 milioni di euro.