In occasione della quarta edizione dell’Illumia Padel Cup, Papu Gomez ha rilasciato un’intervista dove ha toccato diversi temi: la voglia di ritornare in campo, quindi la squalifica, il Bologna e Gian Piero Gasperini: allenatore, quest’ultimo, con cui Papu ha dato il meglio di sé. Queste le sue parole a Quotidiano Sportivo in merito alla nuova avventura nella Capitale del tecnico di Grugliasco:

Gasperini a Roma?

“Gasp è un fenomeno. A Bergamo era un’isola perfetta, ora ha una sfida bella impegnativa: ma anche la piazza dovrà aiutarlo, perché fino a gennaio-febbraio non si vedrà la vera Roma di Gasperini”.