Paparesta: “Mourinho è un personaggio e fa parte del suo show, bisogna saperlo gestire. Non credo alla malafede degli arbitri”

In una lunga intervista rilasciata a ItaSportPress.it, l’ex arbitro Gianluca Paparesta, ha parlato delle polemiche sollevate da Mourinho dopo Monza-Roma. Ecco le sue parole:

Come commenta il clima concitato successivo a Monza-Roma?

“Non mi stupisce. È stata una partita tesa e il nervosismo fa parte del calcio. Bisogna saperlo gestire”.

Palladino ha utilizzato parole molto dure in conferenza stampa contro Mourinho e i membri della panchina della Roma.

“Non ho seguito nel dettaglio la vicenda, ma non mi sorprende. Mourinho è un personaggio e fa parte del suo show. È sempre stato così in carriera”.

Non viene sorpreso dal tecnico portoghese nemmeno quando spara a zero sull’arbitro Chiffi, definendolo – senza troppi mezzi termini – un incapace?

“I toni sono sbagliati, ma il concetto espresso da Mourinho riguarda un altro tema. Chiffi era reduce da un match tra Juve e Inter arbitrato con notevoli pecche. Non sta dimostrando di saper gestire la pressione riguardante certe partite. Forse non era il caso di affidargli un match delicato come quello tra Monza e Roma”.