Panchina Roma, Pochettino il preferito da Baldini. Attenzione ad uno Spalletti 3.0

I momenti critici di questo 2020 per la Roma sembrano non finire mai ed hanno coinvolto anche chi, qualche mese fa, sembrava intoccabile: Paulo Fonseca. Il portoghese ha ricevuto la “benedizione” del presidente Pallotta con un tweet ma, come riportato dal sito tmw.com, Baldini si sta occupando di trovare delle valide alternative. Piace molto Pochettino che però vorrebbe aspettare una big. Da non sottovalutare uno Spalletti 3.0 visto che il rapporto col consigliere di Pallotta è molto solido. Ci sarebbe da recuperare, però, il rapporto con la piazza dopo la vicenda Totti.