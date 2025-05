Il Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Claudio Ranieri non sarà l’allenatore della Roma nel prossimo campionato. I Friedkin sveleranno il nome del prescelto dopo l’ultima partita, domenica sera a Torino contro i granata, perché in quella occasione la Roma si giocherà il “valore” della Coppa europea 2025-26 (Champions, Europa League o Conference). La squadra deve essere concentrata fino in fondo. La particolarità di Roma è trovare sempre un modo, anche stravagante, per sognare. È successo con Jurgen Klopp. Il Friedkin Group ha postato un video per certificare il legame fra la proprietà americana e la Città Eterna, nel quale sono stati citati il Colosseo, la Lupa, l’Olimpico, San Pietro e il Pantheon. L’acronimo delle prime lettere fa Klopp. Poco importa che al posto della K ci sia una C. La Roma aveva approfondito il discorso con Cesc Fabregas, ma quando tutto sembrava fatto la proprietà del Como (i fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono) ha rilanciato con una super offerta per il prossimo calciomercato. Per un allenatore top come Massimiliano Allegri partecipare o no alla Champions non è indifferente. Ecco perché Aurelio De Laurentiis lo sta tenendo in caldo nell’eventualità che Conte decida di andare via.