Panchina Roma, anche Rafa Benitez tra i candidati

Il 4-3 allo Spezia ha confermato Paulo Fonseca, ma la sua panchina rimane comunque in bilico. Le voci su un possibile sostituto non si placano, anzi, prendono ancor più vita col passare dei giorni.

Leggi anche: Dzeko in tribuna e Fonseca lo gela ancora

Nelle ultime ore si è fatto un nuovo nome per la Roma ed è quello di Rafa Benitez che ha chiuso la sua avventura in Cina. Lo spagnolo preferirebbe tornare in Premier League, ma non direbbe di no ad un club importante come quello giallorosso. Lo riporta il sito thetimes.co.uk.