Panchina Psg: Mourinho in lizza? Solo smentite da Roma e Parigi

La Gazzetta dello Sport – È stato il “Telegraph” ieri a far lievitare le voci che vogliono Mourinho tra i candidati per la panchina del Psg. Tutto questo perché adesso è il portoghese Campos il plenipotenziario del mercato del club parigino e lo stesso Campos qualche anno fa, contattato dal Milan, aveva cercato di sbarcare in rossonero portando proprio Mou.

Stavolta, però, piovono smentite sia dal Psg, sia dalla Roma. I francesi sembra si stiano orientando su Gallardo, allenatore del River Plate, come erede di Pochettino, mentre a Trigoria raccontano come Mou sia già al lavoro sul mercato.