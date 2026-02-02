A Coverciano si rinnova un appuntamento ormai classico del calcio italiano, un momento di confronto e riconoscimento tra allenatori che va oltre i risultati del singolo weekend. La Panchina d’Oro rappresenta infatti un premio simbolico, assegnato direttamente dai tecnici ai tecnici, e fotografa il valore di una stagione nel suo complesso.

Come comunicato in occasione della cerimonia ufficiale della FIGC, il vincitore della Panchina d’Oro 2024/25 è stato Antonio Conte, che ha raccolto 20 voti su 47. Decisivo il percorso sulla panchina del Napoli, culminato con la conquista dello Scudetto al termine di una stagione da protagonista assoluto.

Al secondo posto si è classificato Gian Piero Gasperini con 6 voti: il tecnico ha riportato l’Atalanta in Champions League e ha chiuso il suo ciclo a Bergamo dopo nove stagioni, avendo già vinto il premio nelle annate 2018/19 e 2019/20. Completa il podio Cesc Fabregas, terzo con 4 voti alla guida del Como. I restanti 17 voti sono stati distribuiti tra altri allenatori. Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente FIGC Gabriele Gravina e dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.