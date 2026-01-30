CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – Atene si è tinta di giallorosso e di verde, e non solo per il calcio. Vent’anni di amicizia tra i tifosi della Roma e del Panathinaikos sono stati celebrati in grande stile, con una partecipazione calorosa e spontanea. I tifosi romanisti e greci si sono infatti radunati all’esterno dell’Apostolos Nikolaidis Stadium, animando le strade con musica, cori, bandiere e sciarpe di entrambe le squadre.

La festa è proseguita per tutta la notte della vigilia all’interno di un locale. Una celebrazione autentica, capace di unire popoli e passioni, al di là dei risultati sul campo. E poi, naturalmente, i cori durante la partita: un’alchimia di entusiasmo e rispetto reciproco che ha trasformato lo stadio in un teatro di sport e amicizia. È il potere dello sport di costruire ponti tra città e tifoserie lontane, ma unite da vent’anni di passione condivisa.