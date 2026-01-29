Il pass per gli ottavi di Europa League conduce la Roma fino all’Olympic Athletic Center di Atene. Stasera, con fischio d’inizio fissato alle 21:00 italiane (22:00 in Grecia), i giallorossi faranno visita al Panathinaikos in una sfida che può valere l’accesso diretto alla fase successiva. I padroni di casa, guidati da Benítez, hanno già la certezza dei playoff e non possono ambire oltre. Alla squadra di Gasperini potrebbe invece bastare anche un pareggio, ma l’esito finale resterà legato agli incastri degli altri campi.

Il tecnico romanista dovrà fare i conti anche con il forfait di Ferguson: l’irlandese, candidato a una maglia da titolare, ha dovuto alzare bandiera bianca per una riacutizzazione del dolore alla caviglia sinistra. Al suo posto entra tra i convocati il giovane Della Rocca, dalla Primavera. Non saranno della partita nemmeno Dovbyk, El Shaarawy, Koné ed Hermoso, tutti indisponibili per problemi fisici. Di seguito, le probabili formazioni che scenderanno in campo sotto la direzione dell’arbitro inglese Juan Martínez Munuera.

La Gazzetta dello Sport

Svilar; Celik, N’Dicka, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini. All. Gasperini

Corriere dello Sport

Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé. All. Gasperini

Il Messaggero

Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Tsimikas; Cristante; Pellegrini, Soulé. All. Gasperini

Corriere della Sera

Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé. All. Gasperini

Il Tempo

Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Tsimikas; Cristante; Pellegrini, Soulé. All. Gasperini