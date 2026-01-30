Direzione di gara a tratti incerta per l’arbitro spagnolo Juan Martínez Munuera, che mostra alcune crepe soprattutto nella gestione dei provvedimenti disciplinari. L’episodio chiave arriva subito: l’intervento di Mancini su Pantolic è da espulsione senza discussioni, ma l’estrazione iniziale del cartellino giallo rappresenta un errore pesante, sanato soltanto dall’intervento del Var. Corretta, invece, la convalida del gol di Taborda. Nel complesso il fischietto iberico porta a casa la partita, ma tra cartellini mancati e valutazioni rivedibili non convince fino in fondo.

La Gazzetta dello Sport

Gestione non sempre lineare per Munuera, ma tutto sommato riesce a tenerla. L’episodio principale arriva dopo appena 13 minuti. Ed è il rosso a Mancini, che stende Pantovic lanciato a rete. Era chiara occasione da gol, quindi rosso corretto. Munuera però aveva prima estratto il giallo, poi è stato richiamato al Var e giustamente ha rivisto la sua decisione. Regolare la rete di Taborda che aveva portato in vantaggio i greci: l’attaccante del Panathinaikos non è in fuorigioco visto che viene lanciato da un errore di Ghilardi.

MUNUERA: 6

Corriere dello Sport

Difficile immaginare il processo mentale che ha portato Munuera ad estrarre il giallo nei confronti di Mancini, l’ingenuità del difensore giallorosso è pari alla chiarezza del suo intervento da cartellino rosso. Pantolic usa benissimo il corpo, si fa scivolare dietro Mancini che rimane così tagliato fuori, davanti c’è solo Gollini.

E’ regolare la rete di Taborda: al momento del tocco in avanti di Touba, infatti, è in fuorigioco geografica ma prima Pisilli (che calcia verso la propria area) e poi il colpo di testa di Ghilardi (assolutamente una giocata, è nel pieno controllo del proprio corpo e non c’è pressing degli avversari) ne sanano la posizione.

Non benissimo dal punto di vista disciplinare, il giallo dato inizialmente a Mancini è grave, manca un cartellino per Touba, anche sull’aspetto tecnico paga qualcosa.

MUNUERA: 5