Giovedì alle 21:00 la Roma scenderà in campo contro il Panathinaikos per il matchday 8 di Europa League.

Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini.

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli

Attaccanti: Soulé, Dybala, Della Rocca

asroma.com

Assente Ferguson per un problema alla caviglia sinistra. Prima convocazione con i grandi per Della Rocca.

