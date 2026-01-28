Giovedì alle 21:00 la Roma scenderà in campo contro il Panathinaikos per il matchday 8 di Europa League.
Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini.
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Soulé, Dybala, Della Rocca
asroma.com
Assente Ferguson per un problema alla caviglia sinistra. Prima convocazione con i grandi per Della Rocca.