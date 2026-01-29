Una gara combattuta, tesa e segnata da diversi episodi controversi. Panathinaikos-Roma, disputata allo Stadio Olimpico Spyros Louis, sta lasciando strascichi soprattutto sul piano arbitrale, con una serie di decisioni che hanno acceso il dibattito tra i tifosi giallorossi.

L’episodio chiave arriva poco dopo il quarto d’ora di gioco: Gianluca Mancini viene espulso per un intervento giudicato da ultimo uomo. Il difensore della Roma va a vuoto nel cercare di anticipare l’avversario lanciato a rete e l’arbitro, dopo un rapido check al VAR, conferma il cartellino rosso diretto.

Non mancano però i dubbi: resta da valutare se Mancini avesse una reale possibilità di contendere il pallone e se la distanza dalla porta giustificasse l’espulsione. Altri contatti in area e alcune ammonizioni discutibili completano una moviola destinata a far discutere ancora a lungo.