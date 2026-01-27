Sarà un fischietto iberico a dirigere l’ultimo e decisivo atto della fase a gironi di Europa League per la Roma. L’UEFA ha infatti affidato a Juan Martínez Munuera la direzione della sfida tra Panathinaikos e Roma, in programma giovedì alle ore 21:00 nella suggestiva cornice dell’Olympic Athletic Center “Spyros Louis” di Atene.

La squadra arbitrale completa Il direttore di gara spagnolo guiderà una terna interamente composta da connazionali. Al suo fianco, come assistenti di linea, opereranno Carlos Álvarez Fernández e Miguel Martínez. A gestire il traffico tra le panchine nel ruolo di quarto ufficiale ci sarà invece Miguel Ángel Ortiz Arias.

Massima attenzione anche alla sala video: il compito di gestire il VAR è stato assegnato a Javier Iglesias Villanueva, che sarà supportato dall’assistente AVAR Alejandro Muñiz Ruiz.