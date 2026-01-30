IL ROMANISTA – Al termine della partita tra Panathinaikos e Roma, Rafa Benitez è intervenuto in conferenza stampa per congratularsi con il tecnico giallorosso e la Roma: “Gasperini è un grande allenatore. La Roma è una squadra fortissima ed è difficilissimo giocare contro di loro, gli auguro il meglio per il resto della stagione. Voglio comunque fare i complimenti ai miei per il risultato che abbiamo raggiunto. Nonostante la delusione per il fatto che stessimo vincendo e abbiamo concesso un gol nel finale di partita, sono contento per i tifosi e per la qualificazione ai playoff. Alla vigilia della gara avevo detto ‘chi segna per primo vince’, non ci sono andato lontano”. Benitez si è complimentato anche con Taborda, autore della rete dei padroni di casa.