Panathinaikos-Roma, al via la vendita dei biglietti: tutte le info per i tifosi

Mentre la stagione europea entra nella sua fase decisiva, la Roma si prepara all’ultimo impegno della League Phase di Europa League. Un appuntamento importante non solo per la squadra, ma anche per i tifosi, pronti a sostenere i giallorossi in una trasferta dal grande fascino come quella di Atene.

Secondo quanto comunicato attraverso i canali ufficiali del club, la vendita dei biglietti per Panathinaikos-Roma scatterà alle ore 12:00 di venerdì 16 gennaio e avverrà esclusivamente online. L’acquisto sarà possibile tramite voucher PDF, che garantirà la successiva ricezione del biglietto via mail per l’accesso al settore ospiti.

La gara è in programma giovedì 29 gennaio alle ore 21 e il settore riservato ai tifosi romanisti comprenderà i settori 17A e 17B, per una capienza complessiva di 1.752 posti, al costo di 25 euro ciascuno. Ogni transazione consentirà l’acquisto di un solo biglietto e non darà diritto a precedenze per future trasferte. Il titolo d’ingresso in formato mobile sarà inviato entro le ore 18:00 di mercoledì 28 gennaio, mentre la vendita libera aprirà lunedì 19 alle 15 e si chiuderà giovedì 22 gennaio alle 16.