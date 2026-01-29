Durante le serate europee il calcio spesso va oltre il risultato e diventa racconto, identità, memoria condivisa. Non sempre servono gol o colpi di scena per lasciare il segno: a volte basta una curva, uno striscione e un messaggio chiaro, capace di parlare a due popoli e a due tifoserie legate da anni di rispetto reciproco.

Nel corso del match di Europa League, la curva dei tifosi del Panathinaikos ha esibito uno striscione dal forte valore simbolico con la scritta “Oltre la fratellanza ci unisce la storia”. Un messaggio che sancisce e rafforza ulteriormente il gemellaggio storico tra la tifoseria greca e quella della Roma, un legame che si fonda su ideali comuni, rispetto e sostegno reciproco.

Le immagini, diventate rapidamente virali, mostrano un settore caldo colorato di verde e rosso, con uno stadio che si trasforma in un ponte tra Atene e Roma, ricordando come il tifo, quando è vissuto così, sappia essere cultura e memoria condivisa.