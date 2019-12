James Pallotta è ormai pronto a vendere la Roma a Dan Friedkin. L’imprenditore americano, dopo la lunga esperienza in Serie A, però non abbandonerà il mondo del calcio: il tycoon di Boston infatti avrebbe al suo consigliere di fiducia, Franco Baldini, di individuare un club inglese, anche di seconda divisione, da rilevare in futuro. Lo riporta il quotidiano La Repubblica.