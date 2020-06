Intervista Pallotta, tagliato l’elogio a Petrachi dopo lo strappo tra i due

L’intervista casalinga di James Pallotta è stata rimodellata dopo il durissimo strappo tra il presidente e il direttore sportivo Petrachi. Il ds si era offeso per non essere stato menzionato nell’anteprima, nella quale comparivano solo i nomi di Fienga e Zubiria. In realtà nella versione integrale dell’intervista uscita ieri sarebbe dovuto essere presente anche un elogio a Petrachi, che però è stato tagliato. Questo fa intendere ancora una volta come il dirigente leccese vada avanti da separato in casa, sebbene non intenda presentare le dimissioni e aspetta che sia Pallotta a muoversi, per rimediare una buonuscita.