Pallotta stanco e deluso, Commisso invece raddoppia

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – La differenza sta tutta nelle valigie, quella di James Pallotta è ferma sull’armadio di Boston da quasi due anni e mezzo, quella di Franco Commisso è pronta da un mese, frenata solo dai rischi del Coronavirus. Presidenti in situazioni diverse, opposte. Il numero uno della Roma sembra ormai ai titoli di coda, lo raccontano stanco e frustrato, irritato dalle beghe del nuovo stadio. Deve decidere quando e soprattutto come vendere la società, sapendo che l’unica offerta che si è palesata per ora sono i 490 milioni offerti da Friedkin, che lo farebbero uscire in perdita da questa avventura di 9 anni. Il disamore di Pallotta ormai è palese, ma la exit strategy al momento deve ancora prendere forma. Tutto lascia pensare che quella di oggi sarà l’ultima sfida tra i due presidenti.