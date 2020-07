Pallotta, soldi solo a Natale. E con la Nike è rottura

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Pallotta ha già informato i dirigenti che completerà l’aumento di capitale solo l’ultimo giorno utile, il 31 dicembre, o giù di lì. Il Decreto Liquidità glielo consente, onorerà comunque l’impegno. Il via libera per Tor di Valle induce il presidente a resistere, senza svendere il club. Gli avvocati di Pallotta sono informati solo sulla trattativa Friedkin, di altre trattative non ci sono riscontri ufficiali. Intanto da ieri è ufficiale anche il divorzio con Nike, decisione che il presidente aveva già preso da mesi. L’accordo, stipulato nel 2013, con data di scadenza prevista per il 2024, si chiuderà formalmente la prossima stagione. La separazione era già nell’aria, visto che i tentativi di rinegoziare l’accordo non hanno mai avuto esito positivo. Allo Chief Operating Officer, Francesco Calvo, adesso spetta il compito di trovare un’alternativa all’altezza.