Pallotta si arrende

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – James Pallotta ha rilasciato una lunga intervista sul sito ufficiale della società nella quale dà le sue motivazioni per il no all’offerta di Friedkin, si dichiara disposto a riprendere le trattative con il texano e resta in attesa di altri investitori per lasciare la Roma in buone mani. Insomma, la società resta in vendita e il presidente non ha fatto nessun riferimento alla rottura con Petrachi, che ha alimentato tensioni all’interno del club. Ha criticato il modo in cui è stato gestito il Covid-19 in Italia, ha elogiato i giocatori per aver rispettato il lockdown e aspetta il campionato che riprende. Manca a Roma da due anni e si affida ai dirigenti che gestiscono le società: “Sono stato contento di come il management della Roma ha reagito alla crisi. Da Guido (Fienga, ndr) in giù, il nostro management è stato presente non solo per i calciatori ma anche per le loro famiglie. Noi siamo stati presenti per la comunità durante tutta la crisi”. L’idea di lasciare la Roma rimane comunque d’attualità: “Invecchiando sto pensando al futuro e vorrei lasciare il club in mani ottime, solide”.