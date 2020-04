Il presidente Pallotta e Roma Cares donano 10.000 euro a testa per la campagna “New York Kicks Coronavirus”

La Roma continua ad essere in prima linea per combattere l’emergenza Coronavirus. Il presidente James Pallotta e l’associazione Roma Cares, hanno donato 10mila euro a testa per la campagna “New York Kicks Coronavirus”. I soldi raccolti saranno devoluti al New York Health + Hospitals, il più grande sistema di assistenza sanitaria pubblica negli Stati Uniti, che serve più di un milione di newyorkesi ogni anno in oltre 70 posti di assistenza ai pazienti nei cinque distretti. La loro missione è prendersi cura di tutti indipendentemente dalla capacità di pagare o dallo stato di immigrazione. La Grande Mela è stata una delle città americane più colpite dal Coronavirus. Queste le parole del presidente del Roma Club New York:

“A nome del Roma Club di New York e di tutti i club coinvolti, vogliamo ringraziare Jim Pallotta e l’AS Roma per questo incredibile gesto. Questo è qualcosa che ricorderemo per sempre. Volevamo veramente fare qualcosa di significativo per combattere il Coronavirus. Non credo che sia mai stato fatto su questa scala prima – perché non stiamo parlando di due o tre squadre della stessa città, si tratta di 34 squadre con molte rivalità. Abbiamo pensato che fosse tempo di stare insieme e lottare per qualcosa di più grande di tutti noi. Riteniamo che questa pandemia ci abbia uniti tutti come esseri umani”.

New York sta diventando uno degli epicentri della pandemia da #Covid19 e i fan club di diverse squadre della città si sono uniti in una raccolta fondi per gli ospedali pubblici Il presidente Pallotta e Roma Cares hanno offerto 20.000 dollari alla campagna https://t.co/170LfkoGL2 pic.twitter.com/hRBUS2Da9i — AS Roma (@OfficialASRoma) April 8, 2020