Pallotta non aspetta più: “5 giorni per comprare la Roma”

La Repubblica (M.Pinci) – “Il tempo è scaduto”. James Pallotta ha deciso: la Roma sta per essere venduta e ormai è addirittura questione di ore. La cessione si può concretizzare addirittura entro fine settimana. Quattro soggetti interessati, ma solo due probabilmente davvero pronti a chiudere. Uno è Dan Friedkin, il texano ha già speso 10 milioni per le fasi preliminari, e vorrebbe arrivare a dama entro la fine della settimana. L’altro soggetto disposto a un passo simile è un gruppo del Kuwait, guidato dall’imprenditore Fahad Al-Baker: hanno avuto accesso ai documenti, vorrebbero più tempo per studiarli, approfondirli, fare insomma attività di due diligence come ha potuto fare il loro “avversario” nei mesi precedenti. Ma di tempo non ce n’è, e allora il gruppo sarebbe pronto a fare sul serio da subito, affrettando i tempi.