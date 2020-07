Pallotta: “Il futuro di Fonseca non è in dubbio, ha il mio pieno supporto. Forza Roma” – FOTO

Le tante sconfitte subite in questo 2020 hanno minato anche una delle poche certezze della Roma: Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese è stato criticato dopo la partita persa per 2-0 contro l’Udinese e c’è anche chi ha paventato un possibile ritorno di Luciano Spalletti. Il presidente dei giallorossi, James Pallotta, su Twitter ha voluto esprimere il suo pensiero in merito, allontanando categoricamente l’ipotesi di un cambio alla guida del team: “Il futuro di Fonseca non è in dubbio, ha il mio pieno supporto. Forza Roma!”.

Paulo Fonseca’s future is not in doubt. He has my full support. Forza Roma pic.twitter.com/CpYyfV4tKM — Jim Pallotta (@jimpallotta13) July 4, 2020