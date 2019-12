Pallotta-Friedkin, dialogo in salita: il nodo-stadio

Quello tra Friedkin e Pallotta non è un braccio di ferro. Ma la trattativa è entrata a tutti gli effetti in una fase di valutazione da parte di entrambi. Non significa che ci sia un semaforo rosso sulla trattativa, ma nemmeno il verde che sembrava comparire all’orizzonte una decina di giorni fa. La questione è lineare: Pallotta, per farsi da parte, pretende un impegno molto oneroso. A Friedkin starebbe probabilmente bene se fosse già arrivato il via libera per lo stadio, ma lo scenario attuale non permette di prevedere tempi certi per la delibera del Campidoglio. Lo scrive la Repubblica.