Pallotta-Fonseca, il patto è fragile

Il Messaggero (S.Carina) – Ieri in soccorso di Fonseca è intervenuto Pallotta. L’allenatore portoghese ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano quale fosse il problema della Roma: “Faccio sempre l’analisi dopo la partita, quando vinciamo non va tutto bene e quando perdiamo non va tutto male. In questo momento l’importante è trovare soluzione per i problemi che abbiamo avuto. Devo trovare soluzioni per migliorare la squadra. Ho cambiato quei giocatori che hanno giocato sempre alla Roma. Non ho cambiato giocatori che non hanno giocato. Perchè ho fiducia in tutti i giocatori e per questo ho cambiato. Come ho già detto, l’allenatore adesso non può pensare solo alla prossima partita, come ho spiegato ho pensato anche alla partita col Napoli”.