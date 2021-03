Pallotta difende Baldini: “Non avete idea di cosa abbia fatto, è stato grande”

Dopo aver risposto ai tifosi tramite il profilo Twitter, rilasciando alcune dichiarazioni in merito all’operato di Monchi, Petrachi (“Petrachi meglio di Monchi, affidarmi allo spagnolo il mio vero grande errore“) e il licenziamento del ds salentino (“Chiedete a Fienga“), James Pallotta ha affrontato anche il discorso Franco Baldini sul social.

Leggi anche: Pallotta: “Meglio Petrachi di Monchi. Perché è stato licenziato? Chiedete a Fienga”

Il consulente dell’ex presidente è stato molto contestato dai tifosi, uno di loro scrive a Pallotta: “Crede che il suo grande sbaglio sia stata la speranza riposta in Baldini?“, lui risponde: “Ha. Seriamente? Non avete idea delle buone cose che ha fatto“. Lo stesso tifoso però chiede chiarimenti: “Sta dicendo che è stato deluso anche da Baldini?“, arriva la replica di Pallotta: “Baldini è stato grande“.

Ha. Seriously? You all have no idea the good shit he did. Someday

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) March 10, 2021