Pallotta contro Florentino Perez: “Ti sei fermato un minuto ad ascoltare che ne pensano i tifosi?” – FOTO

Fanno discutere le parole di Florentino Perez rilasciate a un emittente spagnola in merito alla Superlega. Molto critico verso il patron madridista anche James Pallotta, ex presidente della Roma:

“Ti sei fermato un minuto ad ascoltare cosa pensano i tifosi? Nessuno di loro ti chiede di “salvare” il calcio. Una Super League in formato non competitivo, con i 15 club più ricchi garantiti tutti i soldi ogni anno, ucciderà il calcio non lo salverà”.

Have you stopped for one minute to listen to what the fans think? None of them are asking you to ‘save’ football. A Super League in a non-competitive format, with the 15 richest clubs guaranteed all the money every year, will kill football not save it https://t.co/IOZ6spAaKk

